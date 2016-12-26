В МИД поговорили с послом Израиля: объяснили действия Киева и упрекнули за эмоции

Понедельник, 26 декабря 2016, 18:20

В МИД Украины предоставили послу государства Израиль в Украине Елиава Белоцерковски разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию украинской делегации поддержать резолюцию ООН по поселениям и упрекнули по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины на поддержку упомянутого проекта", - отмечено в сообщении МИД.

В МИД также подчеркнули, что Украина придерживается последовательной позиции относительно урегулирования израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовали в разнообразных форматах.

"По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Украина и Израиль сосредоточат усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий: проведение в Киеве очередного раунда переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле, подготовка к подписании Имплементационного протокола к недавно ратифицированного сторонами Соглашения, регулирующего трудовую миграцию, а также продолжение переговоров о дальнейшей либерализации авиасообщения.

По информации МИД, было также договорено согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН.

Как сообщалось, СБ ООН большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Израильская сторона негативно отреагировала на результаты голосования. Премьер-министр Израиля приказал министерству иностранных дел свернуть почти всю дипломатическую работу с 12 государствами, которые голосовали за резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Подробнее о конфликте, который возник в связи с голосованием в ООН, читайте в статье Дипломатический скандал с Израилем: почему Киев не мог проголосовать иначе.