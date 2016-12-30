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Перемирие в Сирии продолжается несмотря на отдельные столкновения в провинции Хама

Пятница, 30 декабря 2016, 10:02
Версия для печати Комментарии

На всей территории Сирии 30 декабря вступило в силу перемирие при посредничестве России и Турции, несмотря на сообщения об отдельных столкновениях.

Об этом сообщает агентство AFP.

Соглашение о прекращении огня, которое не распространяется на террористические организации, такие как "Исламское государство", было анонсировано накануне президентом РФ Владимиром Путиным и подтверждено сирийской армией и оппозицией.

По информации Сирийского центра по соблюдению прав человека, утром 30 декабря были зафиксированы бои в центральной провинции Хама, а именно атаки исламистских группировок на силы сирийского режима.

"Ожесточенные столкновения между двумя сторонами заставили силы режима отступить с холма возле Махарда", - сообщил представитель Сирийского центра.

"Небольшие группы вооруженных повстанцев и лоялистов стремятся нарушить перемирие, потому что это положит конец их присутствия", - сказал он.

По информации агентства, в Дамаске и Идлибе с севера не слышно звуков от артобстрелов, авиаударов или боевых столкновений.

Сегодня, 30 декабря, турецкие военные сообщили, что российские самолеты и авиация Турции нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в районе сирийского города Эль-Баб.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что стороны сирийского конфликта подписали соглашение о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры.

Ранее сообщалось, что Сирия будет разделена на неофициальные зоны регионального влияния, а Башар аль-Асад будет оставаться президентом, по крайней мере, несколько лет.

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