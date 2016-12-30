Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Сирии

Пятница, 30 декабря 2016, 17:48

Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начале переговоров между Дамаском и оппозицией.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, передает ТАСС.

Чуркин напомнил, что 29 декабря были подписаны документы о прекращении огня в Сирии и готовности сирийского правительства и оппозиции начать мирные переговоры.

"Мы подготовили краткий проект резолюции Совета Безопасности, чтобы одобрить эти документы.

Мы распространили этот проект (резолюции - Ред.) прошлой ночью, и сегодня на совещании я собираюсь более формально представить ее членам Совета. Мы надеемся, что завтра утром мы сможем проголосовать и принять ее единогласно", - сказал он.

Напомним, на всей территории Сирии 30 декабря вступило в силу перемирие при посредничестве России и Турции, несмотря на сообщения об отдельных столкновениях.

Соглашение о прекращении огня, которое не распространяется на террористические организации, такие как "Исламское государство", было анонсировано накануне президентом РФ Владимиром Путиным и подтверждено сирийской армией и оппозицией.