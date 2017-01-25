Знайти
АКТУАЛЬНО

ПАРЄ готується вимагати від України парламентських виборів на окупованій території

Музеї Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота

В ПАРЄ пропонують зміни до української резолюції – про напад РФ та громадянську війну

У Польщі опублікували перелік "небажаних" імен для хлопців та дівчат

ПАРЄ відхилила норму про вибори у ВР на окупованих територіях

"Алмаз-Антей" не вірить Суду ЄС і не оскаржуватиме санкції




Ар’єв підтвердив намір ПАРЄ голосувати щодо виборів до ВР на Донбасі

Середа, 25 січня 2017, 17:51
Версія для друку Коментарі

Народний депутат Володимир Ар’єв, який очолює українську делегацію в ПАРЄ, підтвердив, що один із доповідачів щодо України має намір внести до резолюції пункт про вибори на неконтрольованій частині Донбасу.

Про це він заявив на дебатах в асамблеї щодо функціонування демократичних інституцій в Україні, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

"Проект був підготовлений збалансований. Але я можу лише розвести руками з приводу того, що відбувається сьогодні", - заявив він.

Ар’єв дорікнув доповідачам через внесення поправок, які змінюють суть документа. "Усні підпоправки грішать тим, що суперечать фактам і реальності. Якщо це компроміс, то це компроміс без урахування інтересів України", - заявив він.

В якості прикладу він навів поправку про проведення виборів на Донбасі

"Те, що нам пропонують – суперечить навіть мінським угодам", - вважає Ар’єв.

Його підтримав член моніторингового комітету від України Сергій Соболєв. "Це те саме, якби ми просили Грузію проводити і визнавати вибори на окупованих територіях. Це неможливо зробити", - зазначив він.

Раніше "Європейська правда" з посиланням на джерела повідомила, що доповідачі ПАРЄ мають намір вимагати від України парламентських виборів на окупованій території.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:32
ПАРЄ відхилила норму про вибори у ВР на окупованих територіях
18:30
У Польщі студенти вийшли на антиурядові протести
18:16
США тимчасово заборонять в'їзд біженцям з кількох мусульманських країн
17:51
Ар’єв підтвердив намір ПАРЄ голосувати щодо виборів до ВР на Донбасі
17:49
Президент Болгарії призначив членів технічного уряду
17:41
Скандал у Франції: дружина Фійона незаконно отримала 500 тисяч євро
17:30
Литовсько-польсько-українська бригада досягла повної оперативної готовності
17:03
Стратегічні бомбардувальники РФ вдруге за тиждень завдали ударів в Сирії
16:48
ПАРЄ готується вимагати від України парламентських виборів на окупованій території
16:46
Глава МЗС: вандали, що сплюндрували цвинтар у Биківні, понесуть відповідальність
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Росію повертають на вищому рівні: в Раді Європи готують новий шлях зняття санкцій з РФ

Депутати, що симпатизують РФ, навіть підготували проект змін до регламенту ПАРЄ. Але осіння сесія показала: шансів провести його через асамблею немає. Саме тому друзі Росії змушені "грати в довгу", а ідея повернення РФ після саміту Ради Європи нині розглядається серед основних.

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Втримати Угорщину: як перетворити "проросійського сусіда" на лобіста України в ЄС

Угорщина в Україні має неоднозначний імідж. Пересічний українець, що хоч трохи цікавиться зовнішньою політикою, згадає про закарпатську тематику, але також – про Орбана і його антиєвропейську політику; про підтримку безвізу, але також про проросійські настрої...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  