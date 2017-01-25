Ар’єв підтвердив намір ПАРЄ голосувати щодо виборів до ВР на Донбасі

Середа, 25 січня 2017, 17:51

Народний депутат Володимир Ар’єв, який очолює українську делегацію в ПАРЄ, підтвердив, що один із доповідачів щодо України має намір внести до резолюції пункт про вибори на неконтрольованій частині Донбасу.

Про це він заявив на дебатах в асамблеї щодо функціонування демократичних інституцій в Україні, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

"Проект був підготовлений збалансований. Але я можу лише розвести руками з приводу того, що відбувається сьогодні", - заявив він.

Ар’єв дорікнув доповідачам через внесення поправок, які змінюють суть документа. "Усні підпоправки грішать тим, що суперечать фактам і реальності. Якщо це компроміс, то це компроміс без урахування інтересів України", - заявив він.

В якості прикладу він навів поправку про проведення виборів на Донбасі

"Те, що нам пропонують – суперечить навіть мінським угодам", - вважає Ар’єв.

Його підтримав член моніторингового комітету від України Сергій Соболєв. "Це те саме, якби ми просили Грузію проводити і визнавати вибори на окупованих територіях. Це неможливо зробити", - зазначив він.

Раніше "Європейська правда" з посиланням на джерела повідомила, що доповідачі ПАРЄ мають намір вимагати від України парламентських виборів на окупованій території.