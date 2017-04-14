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КНДР заявила, что готова к войне, если будет спровоцирована США

Пятница, 14 апреля 2017, 08:28
Версия для печати Комментарии

Северная Корея заявила, что готова к войне, если будет спровоцирована Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Хан Сонг Ріол, передает The Associated Press.

Он заявил, что США и президент Дональд Трамп создают проблемы в регионе, имея в виду твиты Трампа и приближение американского авианосца в регионе для участия в крупнейших в истории совместных военных учений с Южной Кореей.

Хан сказал, что имея перед собой такие вызовы, КНДР "пойдет на войну, если решит сделать такой шаг".

Также, по его словам, КНДР будет продолжать развивать свою ядерную программу и будет проводить очередные ядерные испытания, если лидеры сочтут это нужным.

Ранее сообщалось, что ударная группа Военно-морских сил США (Carl Vinson Strike Group) направляется в направлении Японского моря и в ближайшее время прибудет до Корейского полуострова.

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