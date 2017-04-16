Найти
АКТУАЛЬНО

Папа Римский Франциск благословил Украину в пасхальном обращении

В Турции проходит референдум о расширении полномочий Эрдогана

В Сирии произошел взрыв возле автобусов с эвакуированными, 16 погибших

Турция открыла дело против сенатора США и экс-главы ЦРУ из-за связи с Гюленом

Житель Финляндии выиграл 87 миллионов евро в лотерее Eurojackpot

Спецслужбы Британии набирают людей со знанием русского языка и России




В Турции - перестрелка во время референдума, погибли двое

Воскресенье, 16 апреля 2017, 13:56
Версия для печати Комментарии

В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр произошла перестрелка, в результате которой погибли двое людей.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

По данным издания, перестрелка произошла в селе Янабадрі, на одном из участков для голосования, между двумя вооруженными группами людей. Причиной кофликта стало различие политических взглядов, уточняют журналисты со ссылкой на новостное агентство Doğan.

Огонь первым открыл сын председателя данного села, по имени Мехмет Йилдыз. Его, а также его брата задержала полиция.

Провинция Диярбакыр входит в число турецких регионов , граничащих с Сирией.

Как сообщалось, в воскресенье в Турции проходит референдум по поводу  усиления полномочий президента Эрдогана.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:13
Папа Римский Франциск благословил Украину в пасхальном обращении
13:56
В Турции - перестрелка во время референдума, погибли двое
11:49
Новая угроза мировой экономике – дефицит квалифицированных сотрудников – ВЭФ
11:32
В Европу прибыли сверхсовременные американские истребители
11:00
США подтверждает готовность нанести превентивный удар по КНДР
09:59
Меркель обращалась за помощью к британським спецслужбам - СМИ
09:01
В Турции проходит референдум о расширении полномочий Эрдогана
07:06
СМИ: Северная Корея провела неудачный запуск ракеты
17:39
Прокуратура Германии проверяет новое письмо с угрозами теракта
16:53
В Сирии произошел взрыв возле автобусов с эвакуированными, 16 погибших
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Европейская правда

12 неожиданных вопросов про безвиз: интерактивный тест от Европейской правды

Кто первым пообещал безвиз, но ничего не сделал? Что скрыто в вашем биометрическом паспорте? О чем вас спросят, а о чем не будут спрашивать на границе? Мы подготовили тест – 12 вопросов о безвизе. Некоторые ответы вас точно удивят!

Виктор Савинок, для Европейской правды

Германия перед судьбоносными выборами: 4 новые тенденции

Социал-демократы, которые недавно стали лидерами парламентской гонки, постепенно теряют позитивный эффект от возвращения в немецкую политику Мартина Шульца. Правящая ХДС, напротив, сделала выводы из недавнего падения рейтинга, сменив руководителя предвыборной кампании.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  