В Турции - перестрелка во время референдума, погибли двое

Воскресенье, 16 апреля 2017, 13:56

В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр произошла перестрелка, в результате которой погибли двое людей.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

По данным издания, перестрелка произошла в селе Янабадрі, на одном из участков для голосования, между двумя вооруженными группами людей. Причиной кофликта стало различие политических взглядов, уточняют журналисты со ссылкой на новостное агентство Doğan.

Огонь первым открыл сын председателя данного села, по имени Мехмет Йилдыз. Его, а также его брата задержала полиция.

Провинция Диярбакыр входит в число турецких регионов , граничащих с Сирией.

Как сообщалось, в воскресенье в Турции проходит референдум по поводу усиления полномочий президента Эрдогана.