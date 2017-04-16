В Туреччині - перестрілка під час референдуму, загинули двоє

В південо-східній турецькій провінції Діярбакир сталася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє людей.
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
За даними видання, перестрілка відбулася в селі Янабадрі, на одній з дільниць для голосування, між двома озброєними групами людей. Причиною конфлікту стала відмінність політичних поглядів, уточнюють журналісти з посиланням на новинну агенцію Doğan.
Вогонь першим відкрив син голови даного села, на ім’я Мехмет Йілдиз. Його, а також його брата затримала поліція.
Провінція Діярбакир входить о числа турецьких регіонів , що межують із Сирією.
Як повідомлялося, в неділю у Туреччині проходить референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.