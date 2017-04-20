Фийон: бесполезно требовать от РФ уйти из Крыма, этого никогда не случится

Четверг, 20 апреля 2017, 09:53

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон считает, что в ситуации с оккупированным Крымом следует не забывать о праве народов на самоопределение.

Об этом он заявил в интервью Le Figaro.

"Мы должны уважать два фундаментальных и противоречивых принципа: уважение к границам и международному праву и право на самоопределение", - заявил Фийон.

По словам кандидата в президенты, Крым – это исторически, культурно и лингвистически русская территория.

"Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма, этого никогда не случится", - отметил Фийон.

По его мнению, единственный путь выйти из кризиса – организовать международную конференцию по будущему Крыма под эгидой ООН и вместе найти решение.

Напомним, другой кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает за признание оккупированного Крыма российским.