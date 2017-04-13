Россия назвала "провокацией" арест Италией краденого крымского вина

Четверг, 13 апреля 2017, 09:10

В МИД России заявили, что рассматривают инцидент с арестом крымского вина на выставке в Вероне как "провокацию".

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

"Видимо, задачей было бросить тень на успешный официальный визит в Российскую Федерацию президента Италии, который проходил в этот день. Вызывает удивление, что итальянские власти, которые активно выступают за расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, не сумели противостоять этой антироссийской выходке", - заявила она.

"Сделанная для оправдания ссылка на соответствующий регламент Совета ЕС абсолютно безосновательна. Мы все проверили, этот документ, хотя и имеет антикрымскую направленность, не предусматривает запрет на некоммерческую выставочную продукцию, произведенную в Крыму", - добавила она.

Как известно, на выставке Vanitaly россияне на своем стенде продвигали вина с оккупированной территории.

Впоследствии МИД Украины направил ноты итальянской стороне и обратился к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма.

Кроме того, один из участников выставки, Алексей Любецкий, сообщил о нарушении россиян в финансовую полицию Италии.

Напомним, партия вин, произведенных в аннексированном Крыму, была арестована на международной винодельческой выставке Vanitaly в итальянской Вероне.

Как известно, в 2014 году Евросоюз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.