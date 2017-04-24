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ЕС требует привлечь к ответственности виновных в гибели наблюдателя ОБСЕ

Понедельник, 24 апреля 2017, 08:38
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Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразила соболезнования по поводу гибели наблюдателя СММ ОБСЕ и требует привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении на сайте Службы внешних действий.

"Сегодняшние новости изПришиба - части Луганской области, которая не контролируется правительством Украины – о гибели члена специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ служит трагическим напоминанием о настоятельной необходимости достижения прогресса относительно мирного урегулирования конфликта, который уже унес множество невинных жизней", - говорится в сообщении.

Могерини подчеркнула, что полное выполнение Минских соглашений остается основой для устойчивого решения, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Этот инцидент необходимо тщательно расследовать. Виновные должны быть привлечены к ответственности. У меня уже был разговор с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, мы договорились оставаться в тесном контакте", - отметила Могерини.

В заявлении отмечается, что ЕС будет продолжать поддерживать важную работу ОБСЕ и ее специальной Мониторинговой миссии, которой должен быть предоставлен полный, безопасный и беспрепятственный доступ во все охваченные конфликтом районы. ЕС также будет продолжать оказывать поддержку усилиям по разминированию.

"Без правильного и беспрепятственного мониторинга миссией не может быть надежного и проверенного улучшения ситуации в сфере безопасности, которая является основой для достижения дальнейшего прогресса на политическом пути мирного процесса", - говорится в заявлении.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

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