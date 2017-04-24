Знайти
АКТУАЛЬНО

Макрон виграв перший тур виборів президента Франції. Ле Пен - друга

Макрон перемагає Ле Пен у другому турі – опитування

Франсуа Фійон теж закликав голосувати за Макрона у другому турі

Голосування у Франції завершене. Лідирують Макрон та Ле Пен

Амон призвав підтримати Макрона у другому турі

Макрон лідирує на президентських виборах у Франції – екзит-пол




ЄС вимагає притягнути до відповідальності винних у загибелі спостерігача ОБСЄ

Понеділок, 24 квітня 2017, 08:38
Версія для друку Коментарі

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні висловила співчуття з приводу загибелі спостерігача СММ ОБСЄ і та вимагає притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться в заяві на сайті Служби зовнішніх дій.

"Сьогоднішні новини з Пришибу - частини Луганської області, яка не контролюється урядом України – про загибель члена спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ служить трагічним нагадуванням про нагальну необхідність досягнення прогресу щодо мирного врегулювання конфлікту, який вже забрав безліч безневинних життів", - йдеться у повідомленні.

Могеріні наголосила, що повне виконання Мінських угод залишається основою для сталого рішення, яке поважає суверенітет і територіальну цілісність України.

"Цей інцидент необхідно ретельно розслідувати. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Я вже мала розмову з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром, ми домовилися залишатися в тісному контакті", - зазначила Могеріні.

У заяві відзначається що ЄС продовжуватиме підтримувати важливу роботу ОБСЄ та її спеціальної Моніторингової місії, якій повинен бути наданий повний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх районів, охоплених конфліктом. ЄС також буде продовжувати надавати підтримку зусиллям по розмінуванню.

"Без правильного і безперешкодного моніторингу місією, не може бути надійного і перевіреного поліпшення ситуації у сфері безпеки, яка є основою для досягнення подальшого прогресу на політичному шляху мирного процессу", - йдеться у заяві.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:33
У Німеччині майже вдвічі зросла кількість кіберзлочинів
09:06
У Німеччині задоволені перемогою Макрона у першому турі виборів у Франції
08:53
Могеріні вперше їде до Москви, говоритиме з Лавровим про Україну та Сирію
08:38
ЄС вимагає притягнути до відповідальності винних у загибелі спостерігача ОБСЄ
08:28
США не скасують санкції проти РФ до повернення Криму і виконання Мінських угод - Тіллерсон
08:12
Чехія закликала гарантувати безпеку спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі
07:58
Курс євро різко виріс на тлі результатів першого туру виборів у Франції
07:38
Макрон виграв перший тур виборів президента Франції. Ле Пен - друга
23:41
Макрон перемагає Ле Пен у другому турі – опитування
22:11
Франсуа Фійон теж закликав голосувати за Макрона у другому турі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Надія Коваль, для Європейської правди

Маленька французька революція: що показав перший тур президентських виборів

Результати виборів показали поляризацію суспільства, де запит на зміни відобразився у розвалі старих партій та різкому зростанні популярності ліво- та праворадикалів. Розвернути цей тренд стало непосильним завданням для Франсуа Олланда.

Європа без бар'єрів

Вимоги ЄС для безвізових подорожей: коментований переклад прикордонного кодексу

Ці рамкові правила однаково діють і за візової системи, і для безвізового в’їзду і можуть стати в нагоді тим, хто планує подорож до держав Шенгенської угоди. Оскільки кодекс є юридичним документом, додані коментарі ЄББ, що подані червоним кольором.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  