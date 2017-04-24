ЄС вимагає притягнути до відповідальності винних у загибелі спостерігача ОБСЄ

Понеділок, 24 квітня 2017, 08:38

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні висловила співчуття з приводу загибелі спостерігача СММ ОБСЄ і та вимагає притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться в заяві на сайті Служби зовнішніх дій.

"Сьогоднішні новини з Пришибу - частини Луганської області, яка не контролюється урядом України – про загибель члена спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ служить трагічним нагадуванням про нагальну необхідність досягнення прогресу щодо мирного врегулювання конфлікту, який вже забрав безліч безневинних життів", - йдеться у повідомленні.

Могеріні наголосила, що повне виконання Мінських угод залишається основою для сталого рішення, яке поважає суверенітет і територіальну цілісність України.

"Цей інцидент необхідно ретельно розслідувати. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Я вже мала розмову з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром, ми домовилися залишатися в тісному контакті", - зазначила Могеріні.

У заяві відзначається що ЄС продовжуватиме підтримувати важливу роботу ОБСЄ та її спеціальної Моніторингової місії, якій повинен бути наданий повний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх районів, охоплених конфліктом. ЄС також буде продовжувати надавати підтримку зусиллям по розмінуванню.

"Без правильного і безперешкодного моніторингу місією, не може бути надійного і перевіреного поліпшення ситуації у сфері безпеки, яка є основою для досягнення подальшого прогресу на політичному шляху мирного процессу", - йдеться у заяві.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.