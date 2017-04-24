Знайти
АКТУАЛЬНО

Військові витрати у світі зростають, Росія піднялася на третє місце - SIPRI

Аграмунт пояснив візит до Сирії: звинуватив ЗМІ та забув про російське фінансування

Макрон виграв перший тур виборів президента Франції. Ле Пен - друга

Макрон перемагає Ле Пен у другому турі – опитування

Франсуа Фійон теж закликав голосувати за Макрона у другому турі

Амон призвав підтримати Макрона у другому турі




Військові витрати у світі зростають, Росія піднялася на третє місце - SIPRI

Понеділок, 24 квітня 2017, 11:09
інфографіка
Версія для друку Коментарі

Світові військові витрати досягли $1686 млрд. Зростання склало 0,4 % у реальному вираженні в порівнянні з 2015 роком.

Про це йдеться в новому звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Сполучені Штати залишаються країною з найвищими у світі щорічними військовими витратами. У 2016 році витрати США виросли на 1,7% і склали $611 млрд.

 

Китай, військові витрати якого збільшилися на 5,4% до $215 млрд., знаходиться на другому місці в рейтингу. Тим не менш, швидкість зростання військових витрат істотно знизилася в порівнянні з попередніми роками.

Росія збільшила свої витрати на 5,9% до $69,2 млрд. і опинилася на третьому місці. Саудівська Аравія займала третє місце за величиною військових витрат в 2015 році, але опустилася на четверту позицію в 2016 році. На п'ятому місці йде Індія, яка мзбільшила військові витрати на 8,5% - до $55,9 млрд.

натисніть для збільшення

Військові витрати у Західній Європі зростали два роки поспіль з 2015 року і збільшилися на 2,6 % у 2016 році. Зростання видатків спостерігалося у всіх країнах Західної Європи, за винятком трьох країн.

Найбільш помітне збільшення зафіксовано в Італії, витрати збільшилися на 11% в період з 2015 по 2016 рік.

Країни з найбільшим відносним збільшенням військових витрат в період з 2015 по 2016 років знаходяться в Центральній Європі. Сукупні витрати в цьому регіоні зросли на 2,4 % в 2016 році.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:42
Президент Греції привітав перемогу Макрона над "рештками нацизму"
11:39
Меттіс прибув до Афганістану з неоголошеним візитом
11:16
Опозиція Албанії на знак протесту на годину заблокує дороги в країні
11:09
інфографіка
Військові витрати у світі зростають, Росія піднялася на третє місце - SIPRI
10:58
У Туреччині звільнили затриманого італійського журналіста
10:50
Сутички між мігрантами в Афінах: один поранений, 12 затриманих
10:25
ПАРЄ відмовилася ухвалювати рішення щодо візиту Аграмунта до Сирії
10:23
Після "антифашистських" демонстрацій у Парижі в ніч виборів арештували 29 осіб
09:54
Данія звинуватила російських хакерів в кібератаках проти Міноборони
09:50
Аграмунт пояснив візит до Сирії: звинуватив ЗМІ та забув про російське фінансування
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Надія Коваль, для Європейської правди

Маленька французька революція: що показав перший тур президентських виборів

Результати виборів показали поляризацію суспільства, де запит на зміни відобразився у розвалі старих партій та різкому зростанні популярності ліво- та праворадикалів. Розвернути цей тренд стало непосильним завданням для Франсуа Олланда.

Європа без бар'єрів

Вимоги ЄС для безвізових подорожей: коментований переклад прикордонного кодексу

Ці рамкові правила однаково діють і за візової системи, і для безвізового в’їзду і можуть стати в нагоді тим, хто планує подорож до держав Шенгенської угоди. Оскільки кодекс є юридичним документом, додані коментарі ЄББ, що подані червоним кольором.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  