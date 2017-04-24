Військові витрати у світі зростають, Росія піднялася на третє місце - SIPRI

Понеділок, 24 квітня 2017, 11:09

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Світові військові витрати досягли $1686 млрд. Зростання склало 0,4 % у реальному вираженні в порівнянні з 2015 роком.

Про це йдеться в новому звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Сполучені Штати залишаються країною з найвищими у світі щорічними військовими витратами. У 2016 році витрати США виросли на 1,7% і склали $611 млрд.

Китай, військові витрати якого збільшилися на 5,4% до $215 млрд., знаходиться на другому місці в рейтингу. Тим не менш, швидкість зростання військових витрат істотно знизилася в порівнянні з попередніми роками.

Росія збільшила свої витрати на 5,9% до $69,2 млрд. і опинилася на третьому місці. Саудівська Аравія займала третє місце за величиною військових витрат в 2015 році, але опустилася на четверту позицію в 2016 році. На п'ятому місці йде Індія, яка мзбільшила військові витрати на 8,5% - до $55,9 млрд.

Військові витрати у Західній Європі зростали два роки поспіль з 2015 року і збільшилися на 2,6 % у 2016 році. Зростання видатків спостерігалося у всіх країнах Західної Європи, за винятком трьох країн.

Найбільш помітне збільшення зафіксовано в Італії, витрати збільшилися на 11% в період з 2015 по 2016 рік.

Країни з найбільшим відносним збільшенням військових витрат в період з 2015 по 2016 років знаходяться в Центральній Європі. Сукупні витрати в цьому регіоні зросли на 2,4 % в 2016 році.