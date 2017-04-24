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Аграмунт, що співпрацює з РФ, тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ

В ПАРЄ офіційно вимагають відставки Аграмунта через поїздку з росіянами

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Аграмунт, що співпрацює з РФ, тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ

Понеділок, 24 квітня 2017, 13:39
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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не повернувся до зали, але наразі не заявив про відставку.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Після того, як депутати заблокували подальше проведення засідання з вимогою про відставку президента, була оголошена перерва. Після її завершення місце головуючого обійняв віце-президент Роджер Гейл.

Генсек ПАРЄ Войцех Савіцкий оголосив, що Аграмунт погодився відповісти на запитання депутатів на окремому засіданні: "У відповідь на запит кількох депутатів, президент ПАРЄ погодився провести слухання завтра, у вівторок, щоби відповісти на всі запитання щодо своєї поїздки".

Варто додати, що на адресу Аграмунта лунали також вимоги подати у відставку, їх президент ПАРЄ наразі не прокоментував.

Пізніше стало відомо, що Аграмунт тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ – після перерви він не повернувся до зали, але наразі не заявив про відставку.

Раніше повідомлялося, що президент Парламентської асамблеї Ради Європи, відкриваючи весняну сесію ПАРЄ, зробив офіційну заяву щодо своєї поїздки до Сирії.

Педро Аграмунт заявив, що під час поїздки до Сирії разом з російськими депутатами він не представляв асамблею, а лише себе як іспанського депутата.

Як повідомляла "Європейська правда", в ПАРЄ офіційно вимагають відставки Аграмунта через поїздку з росіянами.

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