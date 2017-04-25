В ПАСЕ приняли механизм расследования коррупционных обвинений в адрес Аграмунта

Вторник, 25 апреля 2017, 10:08

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о создании независимого органа, который должен расследовать обвинения в коррупции, выдвинутые в адрес нескольких топ-чиновников ПАСЕ, включая президента Педро Аграмунта.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказали несколько представителей бюро.

"Документ Савицкого относительно расследования коррупции принят без изменений, хотя были предложения изменить, смягчить его", – заявил, в частности, вице-президент ПАСЕ от Украины Георгий Логвинский. Глава украинской делегации Владимир Арьев отметил, что это решение является окончательным и не требует утверждения в зале ПАСЕ.

Полный текст так называемого "меморандума Савицкого", который был вынесен на рассмотрение Бюро, пока не обнародуется, однако European Stability Initiative опубликовала его описание и цитирование. Несколько собеседников ЕП признали, что описание соответствует документу.

В принятом документе говорится о создании "независимого органа для детального расследования обвинений в коррупции и поощрениях, выдвинутых против отдельных членов или бывших членов ассамблеи".

Речь идет о скандале под названием "икорная дипломатия", о вероятном многолетнем подкупе азербайджанскими властями ряда членов Ассамблеи во главе с Аграмунтом.

В соответствии с меморандумом, орган по расследованию должен состоять из трех членов, независимых высокопоставленных деятелей "от институтов, которые пользуются самой высокой моральной репутацией" и имеют опыт антикоррупционных расследований. Он будет иметь право опрашивать членов ассамблеи, обращаться за помощью к государствам-членам и анализировать документы. В случае, если кто-то из членов или бывших членов ассамблеи откажется дать показания или документы, это должно быть зафиксировано. Результаты расследования будут представлены Бюро и могут быть переданы правоохранителям.

Аграмунта называют ключевым лоббистом интересов Азербайджана в ПАСЕ, он в течение длительного времени отрицает факты нарушений демократических стандартов в этой стране.

В Италии уже началось полицейское расследование в отношении экс-депутата Лука Волонте, которого называли одним из участников лоббистского круги Азербайджана. Волонте получил за свои услуги минимум 2,4 млн евро. (Подробнее читайте в статье "Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы".)