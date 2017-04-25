РФ постачає зброю бойовикам "Талібану" в Афганістані - командувач США

Вівторок, 25 квітня 2017, 11:58

Росія забезпечує озброєнням членів радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані.

Про це заявив командуючий американським контингентом в Афганістані генерал Джон Ніколсон, повідомляє Reuters.

Ніколсон зробив заяву під час візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса до Афганістану.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи надає Росія допомогу талібам, зокрема, зброєю, Ніколсон відповів: "Так, я не спростовую цього".

Росія раніше заперечувала надання будь-якої матеріальної допомоги або зброї талібам. Однак РФ підтримує зв’язки з офіційними представниками "Талібану", щоб "підштовхнути їх до мирних переговорів".

Водночас високопоставлений військовий чиновник США, посилаючись на дані розвідки, підтвердив постачання Росією грошової та збройної підтримки талібам.

Він додав, що поставки зброї прискорилися в останні 18 місяців.

Меттіс під час виступу в Кабулі заявив, що будь-яка зброя, яка потрапляє до Афганістану з інших країн, є порушенням міжнародного права.