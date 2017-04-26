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Спецслужбы Франции доказали причастность режима Асада к химатаке - глава МИД

Среда, 26 апреля 2017, 11:36
Версия для печати Комментарии

Сирийский режим Башара Асада ответственен за химическую атаку в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли более 80 человек.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, представляя результаты французского расследования, сообщает Le Figaro.

По словам министра, нет никаких сомнений, что за атакой стоят сирийские правительственные силы, учитывая определенный процесс производства газа зарин, который был использован против мирных жителей в сирийском городе 4 апреля.

"Мы знаем из надежного источника, что процесс производства собранного зарина является типичным методом, разработанным в сирийских лабораториях", - сказал Эро.

"Этот метод носит печать режима, и это то, что позволяет установить ответственность за это нападение. Мы знаем об этом, потому что мы сохранили образцы, собранные после других атак, которые мы можем сравнить", - добавил он.

На прошлой неделе Эро обещал предоставить доказательства причастности режима к химической атаке и заявил, что расследование вели "французские спецслужбы и военная разведка".

Напомним, представитель британского Министерства обороны заявил, что образцы из тел жертв химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун дали положительный результат на содержание в них нервно-паралитического вещества зарин.

Министерства здравоохранения Турции также сообщало, что сирийские военные использовали зарин.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что информация о применении его войсками химического оружия на "100% сфабриковано".

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