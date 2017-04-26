Знайти
АКТУАЛЬНО

Скандальний президент ПАРЄ намагається ухилитися від відставки – Ар’єв

Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України

ЄС вимагає від України прийняти закон про антикорупційний суд до середини червня

Посли ЄС у середу голосуватимуть за безвізовий режим для України

Спецслужби Франції довели причетність режиму Асада до хіматаки - глава МЗС

РФ становить все більшу загрозу для Європи і НАТО - розвідка Нідерландів




Спецслужби Франції довели причетність режиму Асада до хіматаки - глава МЗС

Середа, 26 квітня 2017, 11:36
Версія для друку Коментарі

Сирійський режим Башара Асада відповідальний за хімічну атаку в місті Хан-Шейхун, в результаті якої загинули понад 80 осіб.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро, представляючи результати французького розслідування, повідомляє Le Figaro.

За словами міністра, немає жодних сумнівів, що за атакою стоять сирійські урядові сили, враховуючи визначений процес виробництва газу зарин, який був використаний проти мирних жителів у сирійському місті 4 квітня.

"Ми знаємо з надійного джерела, що процес виробництва зібраного зарину є типовим методом, розробленим в сирійських лабораторіях", - сказав Еро.

"Цей метод носить підпис режиму, і це те, що дозволяє встановити відповідальність за цей напад. Ми знаємо про це, тому що ми зберегли зразки, зібрані після інших атак, які ми можемо порівняти", - додав він.

Минулого тижня Еро обіцяв надати докази причетності режиму до хімічної атаки і заявив, що розслідування вели "французькі спецслужби і військова розвідка".

Нагадаємо, представник британського Міністерства оборони заявив, що зразки з тіл жертв хімічної атаки у сирійському місті Хан-Шейхун дали позитивний результат на вміст у них нервово-паралітичної речовини зарин.

Міністерства охорони здоров’я Туреччини також повідомляло, що сирійські військові використали зарин.

Президент Сирії Башар Асад заявив, що інформація про застосування його військами хімічної зброї на "100% сфабрикована".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:54
Меркель зустрінеться з Путіним у Сочі 2 травня
12:31
Скандальний президент ПАРЄ намагається ухилитися від відставки – Ар’єв
12:30
У Швеції відпустили другого підозрюваного у нападі вантажівкою у Стокгольмі
12:27
Поблизу хорватського Дубровника зіткнулися два човни: двоє загиблих
12:06
фото
На півночі Італії через аварію на залізниці загинули двоє людей
12:03
Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України
11:43
МЗС РФ захищає скандального президента ПАРЄ, якого відправляють у відставку
11:41
фото
У Румунії тривають протести таксистів проти використання сервісу Uber
11:36
Спецслужби Франції довели причетність режиму Асада до хіматаки - глава МЗС
11:24
У Франції і Бельгії затримали 10 підозрюваних у справ терактів у Парижі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки

"Європейська правда" з’ясувала деталі домовленості, за якою Педро Аграмунт погодився залишити посаду, написавши заяву про відставку "за власним бажанням" через свою співпрацю з Москвою... Контакти з РФ стають токсичними і здатними знищити кар’єру європейського політика...

Ірина Мєзєнцева, ТРК "Херсон плюс"

Свині вимагають європейських стандартів, або Чому українське сало не їдять в ЄС

Відкриття ринку ЄС може стати для українських свинарів шансом на розвиток. Однак для цього "домашнє завдання" має виконати вся країна – від органів влади до найменшого виробника. Зусиль лише лідерів ринку, найбільш зацікавлених у такому експорті, явно буде недостатньо.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  