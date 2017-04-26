Спецслужби Франції довели причетність режиму Асада до хіматаки - глава МЗС

Середа, 26 квітня 2017, 11:36

Сирійський режим Башара Асада відповідальний за хімічну атаку в місті Хан-Шейхун, в результаті якої загинули понад 80 осіб.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро, представляючи результати французького розслідування, повідомляє Le Figaro.

За словами міністра, немає жодних сумнівів, що за атакою стоять сирійські урядові сили, враховуючи визначений процес виробництва газу зарин, який був використаний проти мирних жителів у сирійському місті 4 квітня.

"Ми знаємо з надійного джерела, що процес виробництва зібраного зарину є типовим методом, розробленим в сирійських лабораторіях", - сказав Еро.

"Цей метод носить підпис режиму, і це те, що дозволяє встановити відповідальність за цей напад. Ми знаємо про це, тому що ми зберегли зразки, зібрані після інших атак, які ми можемо порівняти", - додав він.

Минулого тижня Еро обіцяв надати докази причетності режиму до хімічної атаки і заявив, що розслідування вели "французькі спецслужби і військова розвідка".

Нагадаємо, представник британського Міністерства оборони заявив, що зразки з тіл жертв хімічної атаки у сирійському місті Хан-Шейхун дали позитивний результат на вміст у них нервово-паралітичної речовини зарин.

Міністерства охорони здоров’я Туреччини також повідомляло, що сирійські військові використали зарин.

Президент Сирії Башар Асад заявив, що інформація про застосування його військами хімічної зброї на "100% сфабрикована".