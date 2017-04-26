Европарламент запустил процедуру лишения Ле Пен иммунитета

Европарламент официально начал процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Об этом сообщает Le Figaro.
Как правило, процедура по снятию неприкосновенности с депутата Европарламента может продолжаться в течение нескольких месяцев. Это требует рассмотрения в комитете, а затем на пленарном заседании.
Напомним, французские следователи, которые расследуют дело нецелевого использования средств ЕС кандидатом в президенты страны от ультраправых Марин Ле Пен, направили запрос с просьбой снять с нее депутатскую неприкосновенность, а также с еще одного представителя "Национального фронта" в Европейском парламенте - Мари-Кристин Бутонне.
Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента могут вызвать лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен по поводу отмены ее иммунитета до второго тура выборов президента Франции, в которых она принимает участие.
Как известно, Ле Пен обвиняют в растрате финансовых средств Европейского парламента.
Также напомним, что в прошлом месяце Европарламент проголосовал за то, чтобы лишить лидера французских ультраправых Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности за ее твиты с фото, на которых ИГИЛ казнит людей.
Решение о снятии неприкосновенности с Ле Пен никоим образом не касается дела о нецелевом использовании средств Европарламента во время оплаты помощников ультраправого депутата.
Иммунитет был снят по запросу французских властей.