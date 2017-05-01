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Макрон: ЕС должен провести реформы или произойдет Frexit

Понедельник, 01 мая 2017, 11:38
Версия для печати Комментарии

Европейский Союз должен провести реформы, иначе объединения столкнется с перспективой Frexit.

Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в интервью BBC.

"Я проевропейский кандидат, на протяжении кампании я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, потому что считаю их чрезвычайно важными для французского народа и места нашей страны в эпоху глобализации", - заявил Макрона.

Впрочем, несмотря на проевропейскую позицию, лидер движения "Вперед!" настаивает на изменениях в ЕС, объясняя это тем, что французы "очень обозленные, нетерпеливы, а дисфункция ЕС не может оставаться постоянной".

Макрон отметил, если он позволит функционировать ЕС без изменений, с его стороны это будет "предательством".

"А я этого не хочу, потому что на следующий день мы получим Frexit или снова "Национальный фронт", - подчеркнул Макрон.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции, в который вышли центрист Эммануэль Макрона и лидер ультраправых Марин Ле Пен, состоится 7 мая.

Опросы прогнозируют Макрону убедительную победу с результатом 60%.

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