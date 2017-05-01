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Макрон: ЄС повинен провести реформи або відбудеться Frexit

Понеділок, 01 травня 2017, 11:38
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Європейський Союз має провести реформи, в іншому разі об’єднання зіштовхнеться з перспективою Frexit.

Про це заявив кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон у інтерв’ю BBC.

"Я проєвропейський кандидат, упродовж кампанії я постійно захищав європейську ідею та європейську політику, тому що вважаю їх надзвичайно важливими для французького народу та місця нашої країни в епоху глобалізації", - заявив Макрон.

Утім, незважаючи на проєвропейську позицію, лідер руху "Вперед!" наполягатиме на змінах у ЄС, пояснюючи це тим, що французи "дуже розлючені, нетерплячі, а дисфункція ЄС не може залишатися постійною".

Макрон відзначив, якщо він дозволить функціонувати ЄС без змін, з його боку це буде "зрадою".

"А я цього не хочу, тому що наступного дня ми отримаємо Frexit або знову "Національний фронт", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції, до якого вийшли центрист Еммануель Макрон та лідер ультраправих Марін Ле Пен, відбудеться 7 травня.

Опитування прогнозують Макрону переконливу перемогу з результатом 60%. 

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