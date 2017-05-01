Более 350 гражданских погибли от авиаударов коалиции за три года - Пентагон

Понедельник, 01 мая 2017, 12:18

В результате авиаударов международной коалиции в борьбе против ИГИЛ в Ираке и Сирии, вероятно, погибли, более 350 гражданских от начала операции, которая стартовала почти три года назад.

Об этом говорится в отчете военных США, передает CNN.

Цифры, содержащиеся в ежемесячном отчете относительно жертв среди гражданских во время проведения оперативно-тактической операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), увеличились к концу марта.

Отметим, что операция "Непоколебимая решимость" проводится международной военной коалицией под руководством США против ИГИЛ с августа 2014 года.

"Мы сожалеем о ненамеренной гибели мирных жителей в результате усилий коалиции против ИГИЛ в Ираке и Сирии и выражаем наши глубокие соболезнования семьям и другим людям, которые понесли ущерб в результате авиаударов", - говорится в заявлении.

Сообщается, что число погибших гражданских увеличилось с 229 человек в конце февраля до 352 в марте.