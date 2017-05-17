ЕС официально подписал решение о безвизовом режиме для Украины

Среда, 17 мая 2017, 15:36

В среду в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым будет введен безвизовый режим для граждан Украины.

Церемония подписания прошла в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды", и транслировалась по европейскому каналу EBS.

Документ был подписан президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абеллой.

На церемонии подписания также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу украинского безвиза Мария Габриэль. Президент Украины документ не подписывал, поскольку подписанный регламент является внутренним решением ЕС, а не двусторонним документом.

После подписания решения о безвизе еще должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу, ожидается, что он заработает с 11 июня.

Как сообщалось, 11 мая Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье:"Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".