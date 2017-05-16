Меркель и Макрон обещают предоставить новой динамики реформированию ЕС

Вторник, 16 мая 2017, 08:40

Президент Франции Эммануэль Макрон во время первого зарубежного визита обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель возможной реформе Евросоюза.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Оба политика после разговора отметили, что Европейский Союз находится в "критическом историческом моменте".

"Германии на протяжении длительного времени будет хорошо, если будет хорошо Европе. А Европе будет хорошо только тогда, когда Франция будет сильной", - заявила Меркель.

Она отметила тесную связь интересов Парижа и Берлина. Политики заявили о намерении разработки "дорожной карты" проектов в ЕС и Еврозоне, над которыми совместно будут работать оба государства. Планируется, что в июле - после парламентских выборов во Франции - с этой целью состоится совместное заседание правительств.

"Мы можем предоставить новой динамики", - подчеркнула Меркель.

Канцлер также отметила, что с точки зрения Берлина внесении изменений основополагающих соглашений ЕС является возможным. Макрон согласился, что в этом вопросе не должно быть "табу".

Он одновременно подчеркнул важность преодоления чрезмерной забюрократизованности Европейского Союза, а также "исторического перезапуска" ЕС. Макрон также заявил, что выступает против выпуска общих евробондов, которые бы покрывали прежние долги отдельных государств, поскольку это приводит к безответственной политики.