Япония требует серьезного обсуждения ракетных запусков КНДР на саммите G7

Воскресенье, 21 мая 2017, 14:28

Япония заявила о решительном протесте в связи с новым ракетным запуском КНДР и требует обсудить этот вопрос на саммите стран "Большой семерки".

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

"Я хотел бы серьезно обсудить этот вопрос на саммите G7", - сказал Абэ журналистам после заседания Совета национальной безопасности.

На саммите "Большой семерки" Абэ призвал выработать четкий ответ на действия Пхеньяна.

Напомним, военные Южной Кореи заявили о запуске "неизвестного снаряда" Северной Кореей через неделю после того, как КНДР провела очередной тестовый запуск баллистической ракеты.

Южнокорейская информагентство Yonhap сообщило, что ракета не была межконтинентальной. Она пролетела около 500 километров и упала, вероятно, в Японское море.

Представитель Белого дома подтвердил запуск ракеты и заявил, что КНДР задействовала баллистическую ракету средней дальности, информирует Reuters.