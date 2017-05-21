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Теракты в церквях Египта: в военный суд направили дела 48 человек

Воскресенье, 21 мая 2017, 17:23
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Генеральный прокурор Египта Набиль Садек распорядился направить на рассмотрение в военный суд дела 48 человек, обвиняемых в причастности к террористическим актам в трех христианских церквях на территории страны и участие в ИГИЛ.

Об этом сообщает Reuters.

Некоторые из подозреваемых занимали руководящие посты в ИГИЛ и образовали ячейки в Каире и южной провинции Кени для проведения церковных атак, рассказал прокурор.

Он отметил, что направление дел в военную судебную систему открывает путь к тому, чтобы подозреваемые предстали перед военным судом.

Садек также предъявил обвинение подозреваемым в совершении нападения на блокпост в Западной пустыне Египта, в результате которого погибли по меньшей мере восемь полицейских.

Напомним, в результате терактов в христианских церквях Александрии и города Танта в апреле погибли 45 человек. За месяц до этого взрыв прогремел в коптской церкви Каира и унес жизни 25 человек.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за все три нападения.

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