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В аэропорту Лондона задержали мужчину по подозрению в подготовке терактов

Среда, 24 мая 2017, 07:58
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В лондонском аэропорту Станстед задержали мужчину по подозрению в подготовке терактов, который планировал поездку в Сирию.

Об этом сообщает ВВС.

37-летнего мужчину остановили во вторник вечером в аэропорту Станстед. Полиция отмечает, что задержание не связано с терактом в Манчестере.

Мужчину остановила контртеррористическая полиция перед посадкой на самолет в Турцию, заявили в Скотленд-Ярде. Его подозревают в планировании поездки в Сирию и подготовке к совершению террористических актов.

Напомним, в Британии после теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, объявили высший уровень террористической угрозы. Вероятность еще одной террористической атаки остается серьезной.

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