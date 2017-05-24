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Генсек НАТО подтвердил позицию Альянса о запрете соцсетей в Украине

Среда, 24 мая 2017, 12:59
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него нет оснований не верить Украине по поводу причин запрета доступа к ряду российских сайтов, в том числе социальных сетей.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Украинское правительство сообщило, что это – вопрос безопасности, а не свободы слова", - заявил он, отметив, что НАТО заинтересовано в укреплении демократических свобод в Украине, но не видит оснований связывать запрет соцсетей со свободой слова.

Таким образом, Столтенберг повторил недавнюю неофициальную позицию НАТО, которую публиковала "Европейская правда".

Генсек Альянса также отметил информационную уязвимость украинского общества, которая важна в контексте этого запрета.

"Мы видим, насколько уязвимы отдельные общества перед кибератаками, и помогаем Украине в усилении ее способности справиться с кибератаками", - отметил Йенс Столтенберг.

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