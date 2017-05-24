Генсек НАТО підтвердив позицію альянсу щодо заборони соцмереж в Україні

Середа, 24 травня 2017, 12:59

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не має підстав не вірити Україні щодо причин заборони доступу до низки російських сайтів, в тому числі соціальних мереж.

Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Український уряд повідомив, що це – питання безпеки, а не свободи слова", - заявив він, зазначивши, що НАТО зацікавлене у зміцненні демократичних свобод в Україні, але не бачить підстав пов’язувати заборону соцмереж із свободою слова.

Таким чином, Столтенберг повторив нещодавню неофіційну позицію НАТО, яку публікувала "Європейська правда".

Генсек альянсу також наголосив на інформаційній вразливості українського суспільства, яка важлива в контексті цієї заборони.

"Ми бачимо, наскільки вразливі окремі суспільства щодо кібератак, і допомагаємо Україні в посиленні її здатності впоратися з кібератаками", - зауважив Єнс Столтенберг.