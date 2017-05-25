Туск о встрече с Трампом: по РФ есть разногласия, но по Украине наши позиции совпадают

Четверг, 25 мая 2017, 14:02

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом выявили разногласия по ключевым вопросам, в том числе в отношении России, однако их позиции совпадают в отношении конфликта в Украине.

Об этом говорится в заявлении Туска, сделанном после встречи с Трампом.

Туск заявил, что он не был на 100% уверен, что два лидера имеют "единое мнение в отношении России".

"Однако, когда речь зашла о конфликте в Украине, то похоже, мы были на одной линии", - заявил Туск.

Туск также заявил, что "некоторые вопросы остаются открытыми, такие как климат и торговля", где ЕС настаивает на полном соблюдении Парижского соглашения по климату и открытому многостороннему торговому соглашению.

Но он заявил, что было достигнуто полное понимание по многим вопросам, в том числе относительно борьбы с терроризмом.

Напомним, в четверг, 25 мая состоялась первая встреча американского президента Дональда Трампа с председателями Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жаном-Клодом Юнкером.

Отметим, что в своем Twitter Туск по итогам встречи с Трампом написал: "Мой месседж президенту США: ценности, принципы в первую очередь! Главная задача сегодня состоит в консолидации свободного мира вокруг западных ценностей, а не только интересов".