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Брат манчестерского террорист планировал нападение на немецкого дипломата

Воскресенье, 28 мая 2017, 15:23
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Брат манчестерского террориста, 20-летний Хашим Абеди, был членом джихадистской группировки, которая планировала атаку на автоколонну с немецким дипломатом, спецпосланником ООН в Ливии Мартином Коблером.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Заговор, который имел целью нападение на Мартина Коблеры, главу миссии Организации Объединенных Наций в Ливии, в ходе его визита в столицу Триполи в начале этого года, был разоблачен.

Ливийские службы безопасности, которые ведут наблюдение за группой уже в течение нескольких месяцев, утверждают, что по их данным, Хашим Абеди, 20-летний брат смертника Салмана, был "важным игроком".

Спецслужбам также стало известно, что джихадисты находились на последней стадии изготовления взрывного устройства, предназначенного для атаки на автоколонну с Коблером.

Напомним, Хашим признал, что он и его брат были членами террористической группировки "Исламское государство". Ему также было известно о всех деталях подготовки нападения в Манчестере.

По словам Хашима, он говорил по телефону с братом за 15 минут до взрыва на стадионе "Манчестер Арена".

Как известно, Специальные силы сдерживания в Триполи, которые находятся под контролем Министерства внутренних дел Ливии, задержали Хашима Аль-Абеди через сутки после теракта в Британии по подозрению в связях с ИГИЛ. Полиция также задержала отца братьев - Рамадана Аль-Абеди.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека и 116 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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