Черногорские СМИ: РФ запретила въезд премьеру Черногории и 70 чиновникам

Среда, 31 мая 2017, 11:18

Премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в "черный список" граждан, которым запрещен въезд в Россию.

Об этом сообщает сайт RTCG со ссылкой на информацию ежедневной черногорской газеты Pobjeda.

Сообщается, что в "черный список" попали все члены правительства и 46 депутатов парламента Черногории, которые голосовали за Протокол о присоединении к НАТО, а также руководители крупных государственных компаний.

Всего в списке - не менее 70 фамилий.

Черногорская сторона намерена направить запрос в МИД РФ для получения списка нежелательных лиц, чтобы избежать такой ситуации, как с депутатом Миодрагом Вуковичем, которого недавно задержали в московском аэропорту.

Однако, согласно информации СМИ, Москва не обязана и не намерена раскрывать список нежелательных лиц из Черногории.

Напомним, глава МИД Черногории Срджан Дарманович заявил, что Россия серьезно вмешалась во внутренние дела Черногории, пытаясь помешать намерению властей страны вступить в НАТО.

Россия в ответ заявила, что черногорские власти такими обвинениями пытаются оправдать перед собственным населением вступление в НАТО.