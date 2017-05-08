Украинский безвиз одобрят на уровне министров сельского хозяйства - источник

Понедельник, 08 мая 2017, 14:48

11 мая министры стран ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства утвердят предоставление безвизового режима для Украины.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Министры ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовству подтвердят визовую либерализацию для Украины 11 мая около 10 утра. Последний законодательный шаг перед подписанием на следующей неделе", - написал Йозвяк.

EU agri & fisheries (!) ministers will confirm visa lib for #Ukraine on 11 May at +/- 10 am. last legislative step before signature nxt week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 травня 2017 р.

После принятия решения министрами, состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвиз фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

По распределению компетенций в ЕС вопрос безвиза должны были бы одобрять министры внутренних дел, однако в отдельных случаях - когда против не выступает ни одна из стран-членов ЕС - вопрос выносится для "технического утверждения" на непрофильный Совет ЕС, поскольку это позволяет не ждать встречи профильных министров и несколько ускорить процедуру. Необходимо заметить, что сейчас украинский безвиз отсутствует в повестке дня встречи министров.

Вопрос безвизового режима для ключевых партнеров Евросоюза, который перед тем получает одобрение на высшем уровне, часто проходит именно такую процедуру.

В частности, безвиз для Молдовы был утвержден в марте 2014 года министрами транспорта и телекоммуникаций, грузинский - в феврале 2017 года на министерской встрече по вопросам энергетики.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

26 апреля Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) утвердил предоставление безвизового режима для Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".