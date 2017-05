Украинский безвиз одобрят на уровне министров сельского хозяйства - источник

11 мая министры стран ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства утвердят предоставление безвизового режима для Украины.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Министры ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовству подтвердят визовую либерализацию для Украины 11 мая около 10 утра. Последний законодательный шаг перед подписанием на следующей неделе", - написал Йозвяк.

EU agri & fisheries (!) ministers will confirm visa lib for #Ukraine on 11 May at +/- 10 am. last legislative step before signature nxt week