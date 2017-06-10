МИД напоминает: в каждом государстве ЕС безвиз вступит в силу по местному времени

Суббота, 10 июня 2017, 12:50

МИД Украины напоминает украинцам, которые уже в первые часы 11 июня планируют совершить поездку в страны ЕС, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, который может отличаться от украинского.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как известно, 11 июня 2017 года, начиная с 00 часов 00 минут, вступает в силу решение Европейского Союза о безвизовых поездках граждан Украины.

"Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют совершить поездку в страны ЕС, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, который может отличаться от украинского", - заявили в МИД.

В МИД рекомендуют проверить местное время в европейских столицах и крупнейших городах.

"При планировании путешествий советуем тщательно рассчитывать маршрут и время прибытия в соответствующие страны во избежание недоразумений на границе и сокращения времени прохождения паспортного контроля", - сообщает пресс-служба.

Напомним, европейские государства, которые должны отменить визовый режим для граждан Украины, будут делать это в четыре этапа в течение ночи 11 июня.