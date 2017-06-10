МЗС нагадує першим мандрівникам: у кожній державі ЄС безвіз вступить у силу за місцевим часом

МЗС України нагадує українцям, які вже в перші години 11 червня планують здійснити поїздку до країн ЄС, що у кожній державі рішення вступить у силу за місцевим часом, який може бути відмінним від українського.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
Як відомо, 11 червня 2017 року, починаючи з 00 години 00 хвилин, набирає чинності рішення Європейського Союзу про безвізові поїздки громадян України.
"Привертаємо увагу громадян, які вже в перші години 11 червня планують здійснити поїздку до країн ЄС, що у кожній державі рішення вступить у силу за місцевим часом, який може бути відмінним від українського", - заявили в МЗС.
В МЗС рекомендують перевірити поточний місцевий час в європейських столицях і найбільших містах.
"При плануванні подорожей радимо ретельно розраховувати маршрут і час прибуття до відповідної країни з метою уникнення непорозумінь на кордоні та скорочення часу проходження паспортного контролю", - повідомляє прес-служба.
Нагадаємо, європейські держави, що мають скасувати візовий режим громадян України, будуть робити це в чотири етапи, протягом ночі 11 червня.