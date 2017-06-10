МЗС нагадує першим мандрівникам: у кожній державі ЄС безвіз вступить у силу за місцевим часом

Субота, 10 червня 2017, 12:50

МЗС України нагадує українцям, які вже в перші години 11 червня планують здійснити поїздку до країн ЄС, що у кожній державі рішення вступить у силу за місцевим часом, який може бути відмінним від українського.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Як відомо, 11 червня 2017 року, починаючи з 00 години 00 хвилин, набирає чинності рішення Європейського Союзу про безвізові поїздки громадян України.

"Привертаємо увагу громадян, які вже в перші години 11 червня планують здійснити поїздку до країн ЄС, що у кожній державі рішення вступить у силу за місцевим часом, який може бути відмінним від українського", - заявили в МЗС.

В МЗС рекомендують перевірити поточний місцевий час в європейських столицях і найбільших містах.

"При плануванні подорожей радимо ретельно розраховувати маршрут і час прибуття до відповідної країни з метою уникнення непорозумінь на кордоні та скорочення часу проходження паспортного контролю", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, європейські держави, що мають скасувати візовий режим громадян України, будуть робити це в чотири етапи, протягом ночі 11 червня.