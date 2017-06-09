В воскресенье из Киева в Перемышль поедет "безвизовый поезд" с экспертами и журналистами

Пятница, 09 июня 2017, 17:42

11 июня, в первый день действия безвизового режима между Украиной и ЕС, из Киева в Перемышль отправится "Первый безвизовый поезд" с активистами, экспертами и журналистами.

Мероприятие организовано ОО "Европа без барьеров" и партнерами из "Европейской правды" и Института мировой политики, которые боролись за безвизовый режим, говорится на сайте "Европы без барьеров".

"Цель путешествия – символический акт первого пересечения границы с ЕС по безвизовому режиму, а также публичное обсуждение и рефлексия по вопросам свободы передвижения в современном мире, пути Украины к безвизовому режиму, значение его вступления", - объясняют организаторы.

В первую символическую безвизовую поездку в ЕС в рамках мероприятия отправятся 40 общественных активистов, аналитиков, экспертов, художников и журналистов - тех, кто работал над его достижением.

Перед отправлением поезда на Центральном железнодорожном вокзале Киева состоится "церемония прощания с визовым режимом" при участии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе и посла Польши в Украине Яна Пекло. В Перемышле на железнодорожном вокзале поезд будет встречать посол Украины в Польше Андрей Дещица и экс-депутат Европарламента Павел Залевский.