Найти
АКТУАЛЬНО

Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

МИД обнародовал первый отчет о безвизовом пересечении границы с Евросоюзом

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА ВВЕЛИ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАИНЫ

Главные советники Мэй ушли в отставку из-за критики избирательной кампании

Парламентские выборы во Франции: на заморских территориях уже голосуют

Трамп впервые официально подтвердил готовность США к коллективной обороне НАТО



МИД обнародовал первый отчет о безвизовом пересечении границы с Евросоюзом

Воскресенье, 11 июня 2017, 07:20
Версия для печати Комментарии

Департамент консульской службы МИД сообщил о беспроблемной работе безвизового режима на наземных пунктах в первые часы после его введения.

Об этом говорится в сообщении на fb-странице  департамента.

Как известно, Министерство иностранных дел поручило консулам круглосуточно дежурить на пунктах пересечения границы с Украиной в первый день работы безвизового режима - как аэропортовых, так и наземных.

По данным дипломатов, в первые часы работы безвизового режима не было случаев отказа во въезде тем, кто путешествует без шенгенской визы.

Одна из первых безвизовых путешествующих (в центре) на польской границе

"Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортом", - говорится в сообщении, которое основывается на данных на 5:35 ночи. Как известно, безвизовый режим с Румынией заработал в полночь по киевскому времени, с другими названными странами - в час ночи.

"Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС без виз по состоянию на 5:35, измеряется сотнями", - сообщает ДКС МИД.

Как известно, в ночь на воскресенье страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:17
фото
В Кельне незапланированно сел самолет, пассажиры которого говорили о "бомбе"
09:54
фото
В Амстердаме автомобиль врезался в пешеходов, 8 пострадавших
09:38
фото
Из Киева в Перемышль отправился первый "безвизовый поезд"
09:27
видео
Могерини о безвизе: Украина воплотила реформы, а мы сдержали обещание
09:11
Госпогранслужба предлагает сервис "Граница online" для планирования поездок
08:47
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
07:20
МИД обнародовал первый отчет о безвизовом пересечении границы с Евросоюзом
00:00
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА ВВЕЛИ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАИНЫ
18:28
В Румынии туристам закрыли доступ к замку Дракулы из-за медведей
17:50
Эрдоган призвал полностью снять блокаду Катара
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анна Шелест, для Европейской правды

Консерваторы начинают и не выигрывают: как выборы на старте Brexit меняют власть Британии

Террористические акты в Великобритании – взрыв в Манчестере 22 мая и нападение на пешеходов в Лондоне в последнюю неделю перед выборами – полностью изменили предвыборную риторику. После них на действующего премьер-министра посыпалась критика...

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Что изменил для Украины "закон о НАТО" и как не остановиться на полпути к Альянсу

Есть ряд важных препятствия нашему вступлению в НАТО: отсутствие воли стран-членов, неготовность Украины к членству и открытый вооруженный конфликт с Россией. Но ни одно из них не может быть достаточным основанием для того, чтобы Киев прекратил сближение с НАТО...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  