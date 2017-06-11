МИД обнародовал первый отчет о безвизовом пересечении границы с Евросоюзом

Воскресенье, 11 июня 2017, 07:20

Департамент консульской службы МИД сообщил о беспроблемной работе безвизового режима на наземных пунктах в первые часы после его введения.

Об этом говорится в сообщении на fb-странице департамента.

Как известно, Министерство иностранных дел поручило консулам круглосуточно дежурить на пунктах пересечения границы с Украиной в первый день работы безвизового режима - как аэропортовых, так и наземных.

По данным дипломатов, в первые часы работы безвизового режима не было случаев отказа во въезде тем, кто путешествует без шенгенской визы.

Одна из первых безвизовых путешествующих (в центре) на польской границе

"Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортом", - говорится в сообщении, которое основывается на данных на 5:35 ночи. Как известно, безвизовый режим с Румынией заработал в полночь по киевскому времени, с другими названными странами - в час ночи.

"Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС без виз по состоянию на 5:35, измеряется сотнями", - сообщает ДКС МИД.

Как известно, в ночь на воскресенье страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".