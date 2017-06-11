"Борисполь" празднует безвиз народными танцами и выступлениями на перроне

Воскресенье, 11 июня 2017, 13:27

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11 июня международный аэропорт "Борисполь" празднует первый день безвизового авиасообщение с ЕС под лозунгом "Европа без границ".

Развлекательная программа началась сегодня в 10:30 с вылета акционных рейсов в Брюссель и Вильнюс и продлится в течение всего дня.

Пассажиров, отправлявшихся в первое безвизовое путешествие, провожали необычным способом. Перед отлетом в терминале состоялось выступление Национального академического ансамбля танца им. П.Вирского.

Кроме того, прямо на перроне перед вылетом самолета пассажиров также ждало выступление танцоров и хора.

Как известно, в ночь на воскресенье страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".