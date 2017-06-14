Найти
АКТУАЛЬНО

Суд ООН подтвердил график процесса "Украина против России" до лета 2019

Пожар в Лондоне унес жизни уже 12 человек

Премьером Ирландии впервые стал открытый гей

На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко

В ЕС согласовали расширение беспошлинных квот для Украины

Пожар в Лондоне: полиция подтверждает гибель по меньшей мере 6 человек



Суд ООН подтвердил график процесса "Украина против России" до лета 2019

Среда, 14 июня 2017, 20:21
Версия для печати Комментарии

Международный суд ООН подтвердил график дальнейшего рассмотрения обвинений о нарушении со стороны России двух конвенции ООН, согласно которому Украина имеет год для представления документов о действиях российской стороны.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду, 14 июня, на сайте суда.

"Постановлением от 12 мая 2017 президент (Международного суда ООН) назначил 12 июня 2018 года и 12 июля 2019 года как соответствующие сроки для подачи меморандума Украины и контрмеморандума Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Поэтому позиция обеих сторон будет у суда 12 июля 2019. Далее суд должен определить новый график для предоставления сторонами комментариев на позиции друг друга. Таким образом, суд подтвердил график процесса, который был согласован еще во время заседания 12 мая.

Напомним, Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав, что имеет юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

После этого суд объявил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения предупредительных мероприятий по конвенции о запрете финансирования терроризма и из-за этого отказался утверждать меры по этой конвенции.

Вместе с тем, Суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:50
Лидер либеральных демократов Великобритании подал в отставку
20:21
Суд ООН подтвердил график процесса "Украина против России" до лета 2019
19:43
От авиаударов коалиции в ходе боев за Ракку с марта погибли 300 гражданских - ООН
19:17
Пожар в Лондоне унес жизни уже 12 человек
19:01
Аэропорт Амстердама стал крупнейшим в Европе по количеству прямых рейсов
18:53
Нападавший, который стрелял в конгрессмена США, скончался от ранений - Трамп
18:43
Европарламент четвертый раз лишил Ле Пена неприкосновенности
18:34
Результаты триалога ЕС о торговых преференциях нужно оценивать осторожно - посол
18:06
фото
Новый посол Украины в Нидерландах начал работу
17:59
ФБР: стрельбу в Вирджинии преждевременно считать попыткой покушения
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Дарья Гайдай, Леонид Литра, Институт мировой политики

"Доказать право быть европейцами": аудит отношений Украины и Швеции

Шведы успели обжечься и разочароваться после Оранжевой революции. Но даже ряд неудач, откат в реформах и усиление авторитарных тенденций в Украине в 2010-2014 годах не заставили Швецию отказаться от поддержки нашей страны и ее европейского будущего...

Юрий Панченко, Европейская правда

Квоты гибнут за металл: между Киевом и Брюсселем назревает громкий скандал

Год назад ЕС получил четкие гарантии от Петра Порошенко, что пошлины на металлолом не будут продлеваться. Именно этим объясняется острая реакция на принятый Радой законопроект №6382. ЕС потребует от президента его ветировать.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  