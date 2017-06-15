Катар закупит у США истребители F-15 на 12 миллиардов долларов

Четверг, 15 июня 2017, 08:33

США и Катар подписали соглашение о покупке последним американских истребителей F-15 на сумму в 12 миллиардов долларов.

Соглашение подписали глава Пентагона Джеймс Маттис и министр обороны Катара Хали аль-Аттия, сообщает Al Jazeera.

Аттия заявил, что соглашение подчеркивает "давнюю приверженность Катара сотрудничеству с нашими друзьями и союзниками в США в продвижении нашего военного взаимодействия для более тесного стратегического сотрудничества в нашей борьбе с насильственным экстремизмом в нашем регионе и за его пределами".

Точное количество истребителей, которые поставят США Катару, не называют.

Соглашение было заключено через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп подписал контракт с Саудовской Аравией на поставку американского оружия почти $ 110 млрд.

Соглашение также подписано на фоне дипломатического скандала между блоком стран во главе с Саудовской Аравией и Катаром.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, а также Бахрейн и ряд других стран разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке вооруженных групп и Ирана, Катар обвинения неоднократно отклонял.