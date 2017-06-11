Иран отправил в заблокированный Катар пять самолетов с продуктами питания

Национальный авиаперевозчик Ирана Iran Air заявил о пяти отправленных в Катар самолетах с продуктами питания, включая фрукты и овощи.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Представитель Iran Air заявил, что каждое воздушное судно перевозит около 90 тонн груза, и сегодня будет отправлен еще один самолет.
An #IranAir #B747 "Freighter" being loaded at #Shiraz Airport with #food shipments for #Qatar. #B747F #cargo pic.twitter.com/xYOdF423SO— Iran Air (@IranAir_IRI) 10 червня 2017 р.
Также сообщается, что три грузовых корабля с 350 тоннами продуктов сегодня покинули иранский порт и направляются в Катар.
Импорт продовольствия в Катар был приостановлен после того, как Саудовская Аравия вынесла постановление о закрытии сухопутной границы.
Напомним, ряд арабских стран разорвали дипломатические связи с Катаром.
Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".
Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.
Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.