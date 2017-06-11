Иран отправил в заблокированный Катар пять самолетов с продуктами питания

Воскресенье, 11 июня 2017, 14:33

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Национальный авиаперевозчик Ирана Iran Air заявил о пяти отправленных в Катар самолетах с продуктами питания, включая фрукты и овощи.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Представитель Iran Air заявил, что каждое воздушное судно перевозит около 90 тонн груза, и сегодня будет отправлен еще один самолет.

Также сообщается, что три грузовых корабля с 350 тоннами продуктов сегодня покинули иранский порт и направляются в Катар.

Импорт продовольствия в Катар был приостановлен после того, как Саудовская Аравия вынесла постановление о закрытии сухопутной границы.

Напомним, ряд арабских стран разорвали дипломатические связи с Катаром.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.