Знайти
АКТУАЛЬНО

Сенат США майже одноголосно затвердив нові санкції проти РФ

Суд ООН підтвердив графік процесу "Україна проти Росії" до літа 2019 року

Пожежа у Лондоні забрала життя вже 12 людей

Прем'єр-міністром Ірландії вперше став відкритий гей

Наступного тижня Трамп зустрінеться з Порошенком

В ЄС погодили розширення безмитних квот для України



Катар закупить у США винищувачі F-15 на 12 мільярдів доларів

Четвер, 15 червня 2017, 08:33
Версія для друку Коментарі

США і Катар підписали угоду про купівлю останнім американських винищувачів  F-15 на суму в 12 мільярдів доларів.

Угоду підписали глава Пентагону Джеймс Меттіс і міністр оборони Катару Халі даль-Аттія, повідомляє Al Jazeera.

Аттія заявив, що угода підкреслює "давню прихильність Катару співпраці з нашими друзями і союзниками в США в просуванні нашої військової взаємодії для тіснішої стратегічної співпраці в нашій боротьбі з насильницьким екстремізмом в нашому регіоні і за його межами".

Точну кількість винищувачів, які поставлять США Катару, не називають.

Угоду було укладено через кілька тижнів після того, як президент США Дональд Трамп підписав контракт з Саудівською Аравією на постачання американської зброї на майже $ 110 млрд.

Угоду також підписано на тлі дипломатичного скандалу між блоком країн на чолі з Саудівською Аравією і Катаром.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Бахрейн і ряд інших країн розірвали відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці збройних груп і Ірану, Катар звинувачення неодноразово відхиляв.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
08:33
Катар закупить у США винищувачі F-15 на 12 мільярдів доларів
08:19
В РФ назвали нові санкції США неадекватними, погрожують заходами у відповідь
08:03
Клімкін підтвердив зустріч Порошенка і Трампа
07:48
Сенат США майже одноголосно затвердив нові санкції проти РФ
20:50
Лідер ліберальних демократів Британії подав у відставку
20:21
Суд ООН підтвердив графік процесу "Україна проти Росії" до літа 2019 року
19:43
Від авіаударів коаліції у ході боїв за Ракку з березня загинули 300 цивільних - ООН
19:17
Пожежа у Лондоні забрала життя вже 12 людей
19:01
Аеропорт Амстердама став найбільшим в Європі за кількістю прямих рейсів
18:53
Нападник, який стріляв у конгресмена США, помер від поранень - Трамп
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ярина Матвійчук, Голос Америки

Сенат убезпечив санкції від Трампа: що змінять нові санкційні правила США

Новий закон зобов’яже Білий дім отримати згоду Конгресу, якщо він вирішить пом’якшити, призупинити чи скасувати чинні санкції проти Росії. Президент США маю право накласти вето на цю поправку, але у Сенаті переконані, що мають достатню кількість голосів, аби подолати це вето.

Дарія Гайдай, Леонід Літра, Інститут світової політики

"Довести право бути європейцями": аудит відносин України та Швеції

Шведи встигли обпектися і розчаруватися після Помаранчевої революції. Та навіть низка невдач, відкат у реформах та посилення авторитарних тенденцій в Україні у 2010–2014 роках не змусили Швецію відмовитися від підтримки нашої держави та її європейського майбутнього...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  