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Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

Четверг, 15 июня 2017, 14:29
Версия для печати Комментарии

Европейский парламент в четверг, 15 июня, лишил депутатской неприкосновенности лидера французского ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Le Figaro.

Таким образом Европарламент удовлетворил запрос французского правосудия, которое требовало снять с Ле Пен депутатский иммунитет по делу диффамации мэра Ниццы Кристиана Эстрози. В мае 2015 года Ле Пен обвинила мэра Ниццы в финансировании исламистских организаций.

Сама Ле Пен не присутствовала на голосовании, поскольку сейчас она участвует в предвыборной кампании второго тура парламентских выборов во Франции, который состоится 18 июня.

Как отмечает издание, решение Европарламента не имеет ничего общего с другой просьбой французского правосудия лишить Ле Пен иммунитета в связи с фиктивным трудоустройством помощников "Национального фронта". Этот запрос сейчас изучают соответствии с процедурой.

Напомним, накануне Европарламент лишил иммунитета отца Марин Ле Пен, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена за его расистские высказывания.

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