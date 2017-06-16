Саудовская Аравия анонсировала список жалоб к Катару

Пятница, 16 июня 2017, 20:55

Ряд стран во главе с Саудовской Аравией работают над составлением списка требований к Катару, вскоре его обещают обнародовать.

Об этом в Лондоне заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, сообщает Reuters.

Министр сказал, что Катар должен ответить на требования остановить поддержку "экстремизма и терроризма". По словам аль-Джубейра, этого от Катара требуют не только страны Персидского залива, но и весь мир. Он подтвердил, что сейчас заключается так называемый "список жалоб" к Катару.

"Я бы не назвал их требованиями. Я бы сказал, что это список жалоб, которые необходимо решать, и Катар должен их исправить", - отметил министр.

Он добавил, что Саудовская Аравия работает над таким списком вместе с Бахрейном, ОАЭ и Египтом, и совсем скоро документ передадут Катару.

Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, а также Бахрейн и ряд других стран разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке вооруженных групп и Ирана, Катар обвинения неоднократно отклонял.