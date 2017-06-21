Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавит российский дипломат - СМИ

Среда, 21 июня 2017, 19:01

Глава Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш планирует назначить московского посланника в Вене во главе недавно созданного Бюро по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию чиновников и дипломатов.

Посол России в международных организациях в Вене Владимир Воронков подтвердил, что встречался с Гутерришем во вторник. Ожидается, что на этой неделе будет объявлено о назначении, заявили чиновники и дипломаты.

"Борьба с терроризмом - это один из вопросов, где большинство стран может работать с Россией", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный западный дипломат.

"У нас очень разные взгляды на то, что считается терроризмом, и считается ответной реакцией на терроризм со стороны России, но по крайней мере это дискуссия, которую мы можем легче вести, чем в вопросах политических дел или миротворческих процессах", - сказал дипломат.

Представители четырех из пяти стран, имеющих право вето в Совете безопасности ООН - США, Великобритания, Франция и Китай, за последние 10 лет занимали высокие должности в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Американец возглавлял офис по политическим делам, француз руководил миротворческими процессами, британец занимался гуманитарными делами, а представитель Китая руководил экономическими и социальными делами. В течение последних семи лет россияне возглавляли венский Офис ООН по наркотикам и преступности.

"Справедливо заметить, что россияне недостаточно представленными на самом высоком уровне в ООН. В целом, они выдвинули очень мало кандидатов на высокие должности", - заявил старший западный дипломат.

Генеральная Ассамблея ООН на прошлой неделе одобрил создание Бюро по борьбе с терроризмом, которое поможет государствам воплотить глобальную стратегию в борьбе с терроризмом, принятую в 2006 году.

Стратегия, которая пересматривается раз в два года, направлена ​​на проведение мер по предотвращению терроризма и борьбе с терроризмом.