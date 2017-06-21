Найти
АКТУАЛЬНО

В Кремле назвали "неприемлемым" требование США покинуть восточную Украину

Парламент Румынии проголосовал за недоверие правительству

Речь королевы Британии: законопроекты по Brexit доминируют в государственной программе

Евродепутаты призывают к прозрачности при выборе аудитора НАБУ от парламента

Две трети тех, кто получил биометрические паспорта, знают правила безвиза

Совет Европы поддержал создание органа по расследованию коррупции в ПАСЕ



Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавит российский дипломат - СМИ

Среда, 21 июня 2017, 19:01
Версия для печати Комментарии

Глава Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш планирует назначить московского посланника в Вене во главе недавно созданного Бюро по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию чиновников и дипломатов.

Посол России в международных организациях в Вене Владимир Воронков подтвердил, что встречался с Гутерришем во вторник. Ожидается, что на этой неделе будет объявлено о назначении, заявили чиновники и дипломаты.

"Борьба с терроризмом - это один из вопросов, где большинство стран может работать с Россией", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный западный дипломат.

"У нас очень разные взгляды на то, что считается терроризмом, и считается ответной реакцией на терроризм со стороны России, но по крайней мере это дискуссия, которую мы можем легче вести, чем в вопросах политических дел или миротворческих процессах", - сказал дипломат.

Представители четырех из пяти стран, имеющих право вето в Совете безопасности ООН - США, Великобритания, Франция и Китай, за последние 10 лет занимали высокие должности в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Американец возглавлял офис по политическим делам, француз руководил миротворческими процессами, британец занимался гуманитарными делами, а представитель Китая руководил экономическими и социальными делами. В течение последних семи лет россияне возглавляли венский Офис ООН по наркотикам и преступности.

"Справедливо заметить, что россияне недостаточно представленными на самом высоком уровне в ООН. В целом, они выдвинули очень мало кандидатов на высокие должности", - заявил старший западный дипломат.

Генеральная Ассамблея ООН на прошлой неделе одобрил создание Бюро по борьбе с терроризмом, которое поможет государствам воплотить глобальную стратегию в борьбе с терроризмом, принятую в 2006 году.

Стратегия, которая пересматривается раз в два года, направлена ​​на проведение мер по предотвращению терроризма и борьбе с терроризмом.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:41
Пентагон потратил $28 млн на "лесную" форму для Афганистана, где нет лесов
19:01
Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавит российский дипломат - СМИ
18:43
Посол Великобритании рассказала о приоритетах помощи Украине на год
18:22
Палата представителей США может затормозить законопроект о санкциях для РФ
18:17
Латвия может увеличить количество своих военных в Афганистане и Ираке
18:01
Наступление на Ракку: сирийские силы при поддержке США окружают боевиков ИГИЛ
17:58
Российские хакеры атаковали 21 штат во время выборов в США - Департамент нацбезопасности
17:36
В Кремле назвали "неприемлемым" требование США покинуть восточную Украину
17:29
В Нидерландах ограничат использование телефонов во время езды на велосипеде
17:00
США и Китай начали переговоры по КНДР
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США

Два бизнесмена, решившие стать политиками; два политика, имеющие проблемы из-за России. В конце концов, даже проблемы они порой решают схожим образом: чтобы не продавать бизнес-империю после избрания на высший пост, и Порошенко, и Трамп использовали механизм "слепого траста"...

Виктор Константинов, для Европейской правды

Ирану добавят санкций: приведет ли новый курс США к войне на Ближнем Востоке

Принятый Сенатом законопроект фактически определяет Иран в качестве главного противника США на Ближнем Востоке. Враждебность Трампа к Ирану делает маловероятным нормальный диалог с Вашингтоном. Тегеран получил весомую причину вернуться к работе над ядерной программой.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  