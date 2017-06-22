В Брюсселе стартует саммит ЕС, на котором должны согласовать продление санкций против России

Четверг, 22 июня 2017, 09:13

В Брюсселе в четверг, 22 июня, начинается саммит лидеров государств-членов ЕС, во время которого ожидается принятие политического решения о продлении санкций против России.

Как сообщала "Европейская правда", президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель представят свою оценку по выполнению Минских договоренностей. Состояние дел с выполнением минских соглашений будет обсуждаться во время рабочего ужина.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", саммит намерен рекомендовать принять решение о продлении экономических санкций в отношении России, которые в ЕС связывают с выполнением минских соглашений. Ожидается, что в ближайшие дни продление санкций будут официально одобрено на уровне Совета ЕС.

Кроме того, в повестке дня саммита - вопросы безопасности и обороны, миграционный кризис и выход Великобритании из ЕС.

Саммит проходит при усиленных мерах безопасности после недавней попытки теракта в Брюсселе.

Встреча европейских лидеров продлится 22-23 июня.