The Washington Post: у Трампа появился новый утренний ритуал, связанный с Россией

Пятница, 23 июня 2017, 16:44

Президент США Дональд Трамп уже много дней проводит новый утренний ритуал около 6:30 утра - перед тем как все новости появятся в эфире, он обсуждает по телефону с членом своей внешней юридической команды все вопросы, касающиеся России.

Об этом сообщает The Washington Post.

Звонки, о которых рассказали трое высокопоставленных чиновников Белого дома - часть стратегических консультаций и часть президентского сеанса, в ходе которого адвокаты Трампа и "PR-гуру" по очереди просматривают с ним последние новости.

"Они также разрабатывают свой план борьбы с его признанными врагами: спецпрокурором, который ведет расследование в отношении вмешательства России; медиа "фейковых новостей", которые освещают этот вопрос; и, в некоторых случаях, собственным департаментом юстиции, который контролирует это расследование", - сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Его советники поощряют такие звонки - которые Трамп, просыпаясь рано, ведет из своих отдельных помещений в резиденции Белого дома - в надежде, что он сможет отделить главное от второстепенного в вопросе расследования вмешательства России в выборы. Поэтому, когда президент уже прибывает на работу в Овальный кабинет, он уже больше не погружен в мысли о расследовании вмешательства России, которое, по его словам, как темная туча сгущается над его президентством.

Один из лучших советников Белого дома, отвечая на вопрос, есть ли такая тактика эффективной, замолчал на несколько секунд, а потом просто рассмеялся.