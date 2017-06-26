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В США хакеры взломали сайты штата Огайо и поставили пропаганду ИГИЛ

Понедельник, 26 июня 2017, 08:22
Версия для печати Комментарии

Хакеры взломали ряд сайтов правительства американского штата Огайо и разместили на них сообщения с призывом поддержать террористическую группу "Исламское государство".

Об этом сообщает Associated Press.

Взломали, среди прочих, сайты губернатора штата республиканца Джона Кейсика, его жены и сайты департаментов.  В офисе губернатора подтвердили, что их взломали в воскресенье.

В оставленных хакерами сообщениях говорится, что "Трамп и все ваши люди будут привлечены к ответственности за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".

В другом сообщении говорится – "Я люблю Исламское государство".

Напомним, на прошлой неделе произошла кибератака на парламент Великобритании. Были взломаны около 90 аккаунтов электронной почты.

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