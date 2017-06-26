В США хакеры взломали сайты штата Огайо и поставили пропаганду ИГИЛ

Хакеры взломали ряд сайтов правительства американского штата Огайо и разместили на них сообщения с призывом поддержать террористическую группу "Исламское государство".
Об этом сообщает Associated Press.
Взломали, среди прочих, сайты губернатора штата республиканца Джона Кейсика, его жены и сайты департаментов. В офисе губернатора подтвердили, что их взломали в воскресенье.
В оставленных хакерами сообщениях говорится, что "Трамп и все ваши люди будут привлечены к ответственности за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".
В другом сообщении говорится – "Я люблю Исламское государство".
Напомним, на прошлой неделе произошла кибератака на парламент Великобритании. Были взломаны около 90 аккаунтов электронной почты.