Найти
АКТУАЛЬНО

ПАСЕ хочет лишить Аграмунта всех регалий и запретить занимать руководящие посты пожизненно

Еврокомиссия получила мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку-2"

Посольство Франции прокомментировало создание "представительства" ДНР" в Марселе

Регламентный комитет ПАСЕ просит отклонить поправки, которыми Аграмунта выводят из-под импичмента

Угроза России растет на всех фронтах - НАТО

Кремль отзывает своего посла из Вашингтона на фоне расследований в США - СМИ



ПАСЕ хочет лишить Аграмунта всех регалий и запретить занимать руководящие посты пожизненно

Вторник, 27 июня 2017, 11:30
Версия для печати Комментарии

Парламентская ассамблея Совета Европы начала рассмотрение проекта изменений к собственному регламенту, который позволит уволить президента ПАСЕ.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Докладчик Лилиан Маури Паскер заявила о критической ситуации в ассамблее. "Кредит доверия ПАСЕ никогда еще не находился под такой угрозой, имидж никогда еще не был настолько испорченным", - заявила она.

Проектом изменений, розданным депутатам, предлагается, что процедура будет задействоваться в исключительных случаях, и она предусматривает жесткие наказания для руководителей ассамблеи, к которым она была применена.

Для начала такой процедуры под предложением об отставке руководителя необходимы подписи 10% или 15% всего состава ассамблеи, представителей 10 или 15 стран; если показатели 15% не были соблюдены, процедура утверждения импичмента удлиняется. Процедура может быть начата против президента, вице-президента или руководителя комитета ассамблеи.

В случае если процедура состоялась и большинство депутатов поддержали решение о недоверии, последствия не ограничиваются увольнением. Тот, против кого задействована эта процедура, лишается "автоматических" должностей в ключевых органах ПАСЕ, а в будущем не сможет получить статус почетного члена и почетного президента ассамблеи. Также этот человек пожизненно не сможет участвовать в дальнейших выборах президента, вице-президента или руководителя либо заместителя руководителя любого комитета.

Как сообщалось, ассамблея отдельно решит, будет ли данная процедура распространяться на Педро Аграмунта - ряд депутатов предложили предоставить ему иммунитет до конца текущего года.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:30
ПАСЕ хочет лишить Аграмунта всех регалий и запретить занимать руководящие посты пожизненно
10:59
Президент Румынии дал "зеленый свет" формированию нового правительства
10:46
Еврокомиссия получила мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку-2"
10:29
Посольство Франции прокомментировало создание "представительства" ДНР" в Марселе
10:24
Регламентный комитет ПАСЕ просит отклонить поправки, которыми Аграмунта выводят из-под импичмента
10:07
Аграмунта хотят вывести из-под импичмента, внесли соответствующие правки
10:06
Германия считает провокационными требования арабских государств к Катару
09:51
В Нидерландах 103 дня не могут сформировать правительство, сменили посредника в переговорах
09:46
Экс-премьер Франции Вальс покидает Социалистическую партию
09:33
Меркель изменила категоричную позицию по однополым бракам в ФРГ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Николай Мурский, VoxUkraine, для Европейской правды

Удалось ли Порошенко не стать "разменной фигурой" в противостоянии Трампа с Конгрессом

Если Трамп захочет успокоить своих критиков, он предоставит Украине летальное оружие, необходимость в котором отмечают представители украинской диаспоры. Но избавившись давления с их стороны, Трамп сможет двигаться в направлении, противоположном интересам Украины...

Юлия Хорт, Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Гарантии вкладчикам банков: добрые намерения и подводные камни

На рассмотрение Рады предложены три инициативы, кардинально меняющие систему гарантирования банковских вкладов. Несмотря на декларирование европейских принципов, их внедрение позволит регулятору менять правления банков просто из-за собственного плохого настроения (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  