ПАСЕ хочет лишить Аграмунта всех регалий и запретить занимать руководящие посты пожизненно

Вторник, 27 июня 2017, 11:30

Парламентская ассамблея Совета Европы начала рассмотрение проекта изменений к собственному регламенту, который позволит уволить президента ПАСЕ.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Докладчик Лилиан Маури Паскер заявила о критической ситуации в ассамблее. "Кредит доверия ПАСЕ никогда еще не находился под такой угрозой, имидж никогда еще не был настолько испорченным", - заявила она.

Проектом изменений, розданным депутатам, предлагается, что процедура будет задействоваться в исключительных случаях, и она предусматривает жесткие наказания для руководителей ассамблеи, к которым она была применена.

Для начала такой процедуры под предложением об отставке руководителя необходимы подписи 10% или 15% всего состава ассамблеи, представителей 10 или 15 стран; если показатели 15% не были соблюдены, процедура утверждения импичмента удлиняется. Процедура может быть начата против президента, вице-президента или руководителя комитета ассамблеи.

В случае если процедура состоялась и большинство депутатов поддержали решение о недоверии, последствия не ограничиваются увольнением. Тот, против кого задействована эта процедура, лишается "автоматических" должностей в ключевых органах ПАСЕ, а в будущем не сможет получить статус почетного члена и почетного президента ассамблеи. Также этот человек пожизненно не сможет участвовать в дальнейших выборах президента, вице-президента или руководителя либо заместителя руководителя любого комитета.

Как сообщалось, ассамблея отдельно решит, будет ли данная процедура распространяться на Педро Аграмунта - ряд депутатов предложили предоставить ему иммунитет до конца текущего года.