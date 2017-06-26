ПАСЕ рассмотрит решение, которое позволит уволить Аграмунта, он сбежал от прессы

Понедельник, 26 июня 2017, 11:03

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о рассмотрении изменений в регламент, которые позволят отправить в отставку президента ассамблеи.

Такое решение было принято на заседании бюро в понедельник с перевесом в один голос, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Как утверждают участники заседания, этому предшествовала эмоциональная дискуссия. Ряд депутатов высказывались против, поскольку данное решение де-факто вводит наказание "задним числом" - за действия, совершенные им до изменения регламента.

Аграмунт воздержался от комментариев прессе. После завершения закрытого заседания Бюро он скрылся на балконе зала заседания, ожидая, что журналисты разойдутся. Впоследствии, поняв, что пресса ждет его комментарии, президент ассамблеи вышел из зала и поспешно прошел в свой кабинет, делая вид, что не слышит вопросов журналистов.

Как известно, с весны ПАСЕ находится в кризисном состоянии. Депутаты выразили недоверие президенту Педро Аграмунту из-за его сотрудничества с РФ и поездки в Сирию (подробнее в статье "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки").

В то же время регламент не предусматривает причины для отставки президента ПАСЕ против его воли, пока он сохраняет депутатские полномочия. В апреле была достигнута договоренность об отставке Аграмунт по собственному желанию, однако он не выполнил обязательства, воспользовавшись двусмысленностью договоренности. В мае руководство ПАСЕ достигло новой договоренности об условиях отставки Аграмунт, но накануне начала сессии он объявил, что не будет выполнять соглашение с коллегами.