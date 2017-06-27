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Шотландия откладывает планы проведения референдума о независимости

Вторник, 27 июня 2017, 17:08
Версия для печати Комментарии

Первый министр шотландского правительства Стерджен заявила, что "перегрузит" свои планы по проведению референдума о независимости Шотландии.

Об этом сообщает BBC.

Ранее Стерджен выступала за проведение референдума в период осени 2018 года и весны 2019 года. Однако на досрочных выборах в британский парламент Шотландская национальная партия показала провальный результат и потеряла треть депутатских мест, после чего шотландские националисты задумались над возможностью отсрочки плебисцита.

Стерджен заявила, что ее правительство не будет пытаться немедленно представлять законодательство о проведении референдума. А "удвоит свои усилия, чтобы повлиять на переговоры о Brexit в интересах Шотландии".

Стерджен пообещала вернуться к вопросу референдума после завершения переговорного периода с ЕС, "когда условия Brexit станут более понятными".

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